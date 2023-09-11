За выходные в Тверской области поймали 59 пьяных водителей

За выходные в Тверской области остановили 59 пьяных водителей Фото: УГИБДД России по Тверской области

В выходные с 8 по 10 сентября в ходе рейда "Контроль трезвости" сотрудниками УГИБДД России по Тверской области было остановлено 59 водителей с признаками опьянения. Семь пьяных водителей ездили по улицам в Твери.

В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы.

Госавтоинспекция Тверской области призывает граждан сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефонам: 02, 102 или 112.