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НовостиОбщество11 сентября 2023 12:50

За выходные в Тверской области поймали 59 пьяных водителей

На дорогах Твери госавтоинспекторы остановили семерых пьяных водителей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
За выходные в Тверской области остановили 59 пьяных водителей Фото: УГИБДД России по Тверской области

За выходные в Тверской области остановили 59 пьяных водителей Фото: УГИБДД России по Тверской области

В выходные с 8 по 10 сентября в ходе рейда "Контроль трезвости" сотрудниками УГИБДД России по Тверской области было остановлено 59 водителей с признаками опьянения. Семь пьяных водителей ездили по улицам в Твери.

В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы.

Госавтоинспекция Тверской области призывает граждан сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефонам: 02, 102 или 112.