В селе Тургиново установили памятник "Крестьянам Тверской губернии"

Скульптура имеет две составляющие - семью и дом Фото: ПТО

В селе Тургиново Калининского округа установили памятник "Крестьянам Тверской губернии". Монумент был возведен в рамках проекта по строительству школы и культурно-досугового центра.

Автор монумента - член Союза художников Москвы, декан Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова Евгений Тетерин. За основу творец взял образ многодетной крестьянской семьи, добавил акценты.

"Ключевое значение в скульптуре играют сапоги деда - главы нескольких поколений семьи. Они специально сделаны более массивными, они приковывают внимание и дают представление о важности преемственности поколений как основе традиционных ценностей русского народа", - рассказал автор.

Скульптура имеет две составляющие - семью и дом. Крестьянская изба в данном случае является интерактивным элементом: в оконных проемах видны пейзажи села, церковь или сами члены семьи. Ключевой элемент композиции в убранстве дома - золотое яйцо как символ сохранения жизни и традиций.