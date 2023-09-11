Девять педагогов из Тверской области получат премии Минпросвещения РФ

Девять учителей из Тверской области удостоены федеральных премий Фото: Олег УКЛАДОВ

Министерство просвещения РФ подвело итоги конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. Победителями признаны 1250 специалистов, в том числе девять - из Тверской области.

Участниками федерального конкурса стали учителя с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю, со стажем педагогической деятельности не менее трех лет.

В Тверской области лучшими стали учителя: начальных классов Дороховской школы Бежецкого округа Юлия Васильева и ржевской школы №13 Елена Ильина, истории и обществознания школы №40 Твери Анна Морозова, математики Удомельской школы №1 им. А.С. Попова Виктория Димова, английского языка тверской гимназии №12 Ксения Елкина и Андрей Мишин, технологии школы №39 Твери Вера Жарова, русского языка и литературы Королевщинской школы Жарковского округа Анна Пушкина и школы №5 Ржева имени Воинов 100 и 101 отдельных стрелковых бригад Лариса Лысенко.

Педагоги, показавшие лучшие результаты, получат по 200 тыс. рублей.