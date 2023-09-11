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НовостиОбщество11 сентября 2023 11:14

Девять педагогов из Тверской области получат премии Минпросвещения РФ

Девять учителей из Тверской области удостоены федеральных премий
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Девять учителей из Тверской области удостоены федеральных премий

Девять учителей из Тверской области удостоены федеральных премий

Фото: Олег УКЛАДОВ

Министерство просвещения РФ подвело итоги конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. Победителями признаны 1250 специалистов, в том числе девять - из Тверской области.

Участниками федерального конкурса стали учителя с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю, со стажем педагогической деятельности не менее трех лет.

В Тверской области лучшими стали учителя: начальных классов Дороховской школы Бежецкого округа Юлия Васильева и ржевской школы №13 Елена Ильина, истории и обществознания школы №40 Твери Анна Морозова, математики Удомельской школы №1 им. А.С. Попова Виктория Димова, английского языка тверской гимназии №12 Ксения Елкина и Андрей Мишин, технологии школы №39 Твери Вера Жарова, русского языка и литературы Королевщинской школы Жарковского округа Анна Пушкина и школы №5 Ржева имени Воинов 100 и 101 отдельных стрелковых бригад Лариса Лысенко.

Педагоги, показавшие лучшие результаты, получат по 200 тыс. рублей.