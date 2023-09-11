В Тверскую область поступила первая партия вакцин от гриппа Фото: ПТО

В Тверской области началась прививочная кампания против гриппа. В регион уже поступила первая партия грипозных вакцин. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тверской области.

По прогнозам эпидемиологов, в предстоящем сезоне будут наиболее распространены три вируса гриппа: вирус гриппа A (H1N1), вирус гриппа A (H3N2) и вирус гриппа B. Для защиты от них предназначены традиционные "трехвалентные" вакцины.

Вакцинацию можно пройти бесплатно в поликлинике по месту жительства до декабря 2023 года. Детей прививают с письменного согласия законного представителя (родителя, опекуна, попечителя.

В прошлом году в Тверской области от гриппа сделали прививку 580 000 человек, в том числе 135 000 детей. Вакциной, закупленной на средства из других источников, привито 9 900 человек.