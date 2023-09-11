102 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Татьяне Моисеевой Фото: ПТО

11 сентября 102 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Татьяне Моисеевой. Труженицу тыла, жительницу Калининского округа с днем рождения поздравил губернатор Игорь Руденя.

«Вы преданы сердцем исконным традициям родного Верхневолжья - создали большую семью, вложили огромный труд в заботу о земле, развитие нашего сельского хозяйства. От имени жителей Тверской области благодарю Вас за пример мужества в испытаниях, любовь к нашей Родине», - отметил Игорь Руденя.

Татьяна Александровна родилась в деревне Азарниково Калининского района. В 1937 году начала работать в колхозе «Восход» в деревне Старый Погост. В годы Великой Отечественной войны занималась оборонительными работами, участвовала в заготовке леса. В послевоенное время трудилась дояркой и телятницей.

Вместе с супругом Татьяна Александрова воспитала пятерых детей.