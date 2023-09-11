Явка на выборах в Тверской области 9 и 10 сентября составила 22,84%

В Тверской области подведены итоги выборов депутатов органов местного самоуправления Фото: ПТО

В Тверской области подведены итоги выборов депутатов органов местного самоуправления. 9 и 10 сентября они прошли в Твери, Кашинском, Конаковском, Бежецком, Калязинском, Нелидовском, Торопецком, Фировском и Кувшиновском округах и Торжокском районе. Явка избирателей на выборах составила 22,84%.

Заместить предстояло 212 депутатских мандатов, из них 104 - в Думах муниципальных округов, 37 - в городских Думах, 71 - в Советах депутатов сельских поселений.

Избирком Тверской области обработал 100% избирательных бюллетеней. 179 депутатских мандатов получили кандидаты от партии «Единая Россия». Это 84,43 % от общего количества мандатов.

«Благодарю всех избирателей Тверской области, принявших участие в голосовании, за активную гражданскую позицию и высокое доверие, оказанное к кандидатам», - отметил губернатор Игорь Руденя.

Также глава региона поблагодарил жителей Верхневолжья, задействованных в организации и проведении выборов - членов избирательных комиссий, наблюдателей, волонтёров, представителей силовых ведомств, которые обеспечивали правопорядок.

Пять мандатов или 2,36 % получили представители КПРФ, два мандата или 0,94 % - ЛДПР, по одному или 0,47% – кандидаты от партий «Справедливая Россия» и «Коммунисты России».

У самовыдвиженцев будет 23 мандата или 10,85% от их общего количества.