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НовостиПроисшествия11 сентября 2023 8:57

В Калязине Тверской области при пожаре в доме погиб мужчина

Тело мужчины обнаружили при тушении пожара в дачном доме в Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
По факту гибели мужчины СК проводит проверку Фото: СУ СК РФ по Тверской области

По факту гибели мужчины СК проводит проверку Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Сообщение о возгорании дачного дома на улице Урицкого в Калязине поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 23:51 вечера 10 сентября.

На место выехали спасатели МЧС. В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка дома. В 00:30 спасателями на диване в доме был обнаружен погибший 1964 года рождения. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

По факту гибели мужчины Кашинским межрайоным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка. Назначено проведение пожарно-технической экспертизы и судебной медицинской экспертизы с целью установления причины смерти человека.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.