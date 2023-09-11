СК проверяет информацию о костных останках, найденных в Тверской области

В Тверской области нашли кости человека Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения на земельном участке в Белом костей человека.

Место происшествия осмотрели следователь и сотрудники полиции. Назначены судебно-медицинская и медико-криминалистическая судебные экспертизы. Для установления приадлежности останков назначена молекулярно-генетическая судебная экспертиза.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.