Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 сентября 2023 7:19

СК проверяет информацию о костных останках, найденных в Тверской области

Кости человека нашли в Белом в Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области нашли кости человека Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области нашли кости человека Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения на земельном участке в Белом костей человека.

Место происшествия осмотрели следователь и сотрудники полиции. Назначены судебно-медицинская и медико-криминалистическая судебные экспертизы. Для установления приадлежности останков назначена молекулярно-генетическая судебная экспертиза.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.