Прокуратура выявила нарушения в организации питания школьников в Тверской области

Прокуратура выявила нарушения при организации питания в школе Фото: Андрей ЛЕОНОВ

Прокуратурой Лесного района в ходе проверки установлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в Телятниковской школе.

В частности, кухонная посуда и инвентарь не имеют маркировки, в морозильной камере неисправен термометр.

В отношении должностного лица организации возбуждено дело об административном правонарушении и назначен штраф.

По результатам проверки нарушения устранены, трое виновных привлечены к дисциплинарной ответственности.