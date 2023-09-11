Прокуратура выявила нарушения в организации питания школьников в Тверской области

Прокуратура выявила нарушения при организации питания в школе
Фото: Андрей ЛЕОНОВ
Прокуратурой Лесного района в ходе проверки установлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в Телятниковской школе.
В частности, кухонная посуда и инвентарь не имеют маркировки, в морозильной камере неисправен термометр.
В отношении должностного лица организации возбуждено дело об административном правонарушении и назначен штраф.
По результатам проверки нарушения устранены, трое виновных привлечены к дисциплинарной ответственности.