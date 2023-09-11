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НовостиОбщество11 сентября 2023 6:14

Прокуратура выявила нарушения в организации питания школьников в Тверской области

Прокуратура выявила нарушения в школьной столовой в Лесном округе Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прокуратура выявила нарушения при организации питания в школе

Прокуратура выявила нарушения при организации питания в школе

Фото: Андрей ЛЕОНОВ

Прокуратурой Лесного района в ходе проверки установлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в Телятниковской школе.

В частности, кухонная посуда и инвентарь не имеют маркировки, в морозильной камере неисправен термометр.

В отношении должностного лица организации возбуждено дело об административном правонарушении и назначен штраф.

По результатам проверки нарушения устранены, трое виновных привлечены к дисциплинарной ответственности.