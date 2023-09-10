На конференцию финно-угорских писателей приглашают тверских литераторов

На конференции ждут и начинающих писателей Фото: Иван МАКЕЕВ

Тверских литераторов и переводчиков приглашают принять участие во Всероссийской конференции финно-угорских писателей, которая состоится с 20 по 22 сентября в Ханты-Мансийске.

Мероприятие пройдет под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и международной организации регионов «Северный форум». Кроме писателей и переводчиков побывать на конференции будет интересно сотрудникам библиотек и учебных заведений.

В программе - мастер-классы и секции, посвященные переводческой деятельности и исследованию культуры и искусства финно-угорского этноса. Подробнее об этом рассказали на официальном сайте правительства региона.

Для начинающих писателей и совсем юных авторов будет организована образовательная программа – творческий семинар с мастерами художественного слова, серия лекций и мастер-классов по книгоизданию, краудфандингу, продвижению современной литературы, и самопрезентации.

Более подробная информация о конференции на странице.