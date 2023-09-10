За август в ВПСО «Сова» Тверской области обратилось 182 человека

Работа волонтерского поисково-спасательного отряда «Сова» - это поиск пропавших детей и взрослых. Фото: ВПСО "Сова", https://vk.com/poisk_tver

Тверской волонтерский поисково-спасательный отряд «Сова» подвел итоги своей работы за август этого года. Цифры впечатляющие.

В июле и августе в отряд поступило 187 заявок от жителей Тверской области. Из них: найдены живыми – 172 человека, найдены погибшими - 2, завершено обратных поисков - 2, отказы - 2.

«Другие поиски продолжаются», - уточняют в отряде.

Работа волонтерского поисково-спасательного отряда «Сова» - это поиск пропавших детей и взрослых, а также поиск заблудившихся в лесу людей.

Ориентировки для распространения опубликованы в альбоме.