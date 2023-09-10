Московские киношники ищут тверских брутальных мужчин на роль генерала и тренера

Актеров массовых сцен ищут для съемок в кино Фото: Артем КИЛЬКИН

О том, что в Твери живут самые красивые девушки, известно давно. А вот в том, что в столице Верхневолжья проживают и статные, подтянутые мужчины, московские киношники тоже убеждены. Поэтому и объявили кастинг на роль генерала.

Заявленные параметры, как на конкурс красоты. «Это должен быть брутальный мужчина, подтянутый, среднего или спортивного телосложения, возраст 50-58 лет. Рост 178-182, одежда 50-52. Грудь 100-104 см, бедра 100-104 см, можно меньше».

Также в Твери объявлен кастинг на роль почти 2-х метрового тренера. «Требуется спортивный, статный, возможно, со знанием бокса».

Дата съемок - 15 сентября.

О том, как оставить заявку на ту или иную роль, сообщается в группе «Тверь. Киносъемки»