«Аншлаг и блеск!»: Жители Твери об открытии 87-го сезона в областной филармонии

Открытие 87-го сезона состоялось. Фото: Анна Ворсканян, https://vk.com/tverphilharmonic

9 сентября в Тверской академической областной филармонии состоялось открытие 87-ого концертного сезона. Перед зрителями, которые успели соскучиться за лето, выступили Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата» под управлением Андрея Кружкова, Губернаторский камерный хор «Русский партес» под управлением Максима Перадзе, струнный квинтет Ad Libitum, инструментальный квинтет No Indifference, мужской вокальный ансамбль «Артэль», а также солисты Тверской филармонии.

Аншлаг, море цветов и аплодисменты – это все было на программе. А после любители музыки поделились своими впечатлениями в соцсетях.

«Ура! Ура! Ура! Состоялось торжественное открытие сезона в Тверской филармонии! На сцене выступили наши любимые - талантливые музыканты. В программе прозвучали произведения русских и зарубежных композиторов. Спасибо большое руководителям, организаторам и исполнителям за прекрасный вечер!»

«Люди тянутся к красоте. Театр уж полон, ложи блещут...Концерт изумительный! Какой позитивный заряд!»

«Браво ! Браво ! Браво ! Счастье - снова видеть вас ! В добрый час!»

В новом сезоне слушателей ждут интересные проекты, впечатляющие премьеры, встречи с полюбившимися исполнителями и коллективами и, конечно, лучшие музыканты современности.