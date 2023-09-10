В единый день голосования в Тверской области на участках работают 300 волонтеров

На 52 избирательных участках работают 300 волонтеров. Фото: https://t.me/izbirkom69

В единый день голосования 10 сентября 2023 года на территории 10 муниципалитетов Тверской области проводится 17 избирательных кампаний, избираются 212 депутатов представительных органов местного самоуправления.

К голосованию на территории региона присоединились еще четыре муниципалитета – Тверь, Кашинский округ, Конаковский округ и Торжокский муниципальный район.

Голосование продолжается на выборах в Бежецком, Калязинском, Нелидовском, Торопецком, Фировском и Кувшиновском округах. Избирателям предстоит выбрать депутатов представительных органов своих муниципальных округов.

Тверском избирком сообщает, что на 52 избирательных участках работают 300 волонтеров.

« Это уже десятая избирательная кампания, которая проводится при активной помощи молодежи в возрасте от 18 до 35 лет».

Волонтеры проекта «Выборы доступны всем» оказывают содействие маломобильным и с ограниченными возможностями здоровья, а также избирателям пожилого возраста, обеспечивая комфортные условия в реализации их активного избирательного права.