Фестиваль «Новолетие» соберет под Тверью реконструкторов и фольклористов

Фестиваль пройдет в 14-ый раз. Фото: https://vk.com/novolet2023

17 сентября в селе Васильевское Калининского района состоится молодежный историко-этнографический фестиваль «Новолетие». В этом году фестиваль будет называться «Новолетие. Стрелецкий полк» и пройдет в 14-ый раз.

Праздник «Новолетие» приурочен к дате 14 сентября. Новый год (Новолетие) в допетровскую эпоху начинался в сентябре, и в календаре Русской Православной Церкви этот порядок так и остался неизменным (1 сентября по старому стилю, 14 сентября по-новому). В программе мастер-классы по народным ремеслам, выступление реконструкторов. Фольклорные коллективы устроят праздник с песнями и хороводами, массовыми играми, в которых сможет принять участие любой желающий.

Фестиваль «Новолетие со Владычным полком» проводится Православным историко-этнографическим центром «Спас» (в том числе Тверским православным молодежным клубом «Сеятель», Братством тверского меча, Дружиной православных следопытов Михаила Тверского), а также общественной организацией «Патриоты Твери», региональной общественной организацией «Центр «Волость», общественным объединением «Тверское славянство», Братством св. Александра Невского при участии Васильевского музея гвоздарей и прихода церкви Василия Великого села Васильевское.

Начало в 13.00 (остановка автобуса № 107 село Васильевское).

Вход свободный. 6+