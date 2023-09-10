Мошенник в интернете представился девушкой и обчистил карту парня из Твери

Парень хотел сходит на свидание, а вместо этого лишился денег Фото: Эдуард КАРИПОВ

В Твери в полицию обратился 21-летний житель Калининского района. Молодой человек рассказал, что в интернете по переписке познакомился с девушкой. Предложив своему новому знакомому сходить в музей, юная особа скинула ссылку, по которой якобы можно приобрести билеты.

Ничего не подозревая, парень ввел свои личные данные и реквизиты банковской карты, после чего с его карты произошло списание почти 12 000 рублей. Поняв, что его обманули, молодой человек обратился в полицию.

«Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности подозреваемой. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - отмечают в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Полиция призывает граждан быть бдительными при общении с незнакомцами, особенно если речь идет о финансах. Мошенники – хорошие психологи и знают, как войти в доверие и убедить граждан следовать их указаниям.