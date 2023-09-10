21-летний парень украл колеса в Тверской области, но далеко на них не уехал

Полиция быстро вышла на злоумышленника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Западной Двине Тверской области в полицию обратился 21-летний молодой человек, пояснив, что в его отсутствие из хозяйственной постройки у дома, украли 4 колеса от автомобиля. Ущерб он оценил в 40 000 рублей.

На месте происшествия сотрудники уголовного розыска совместно со следователями и участковым опросили соседей и свидетелей, изъяли следы и улики. Было установлено, что злоумышленник проник в помещение после того, как выломал окно.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность и местонахождение подозреваемого было установлено. Им оказался ровесник потерпевшего, 21-летний неработающий местный житель. Молодой человек сознался в содеянном. Похищенным распорядился по своему усмотрению.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.