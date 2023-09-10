В Тверской области священники стали проводить лекции в школах о смысле жизни

Священнослужители отмечают, что тема находит отклик у учеников. Фото: Тверская епархия

В Тверской области в школах стали проходит лекции о смысле жизни, приглашенными гостями которых становятся священники.

Одна из первых встреч состоялась 7 сентября. в гимназии № 12 города Твери. С учениками и учителями 9-х классов побеседовал благочинный I Тверского церковного округа протоиерей Павел Сорочинский.

Священник рассказал школьникам о христианском понимании смысла жизни, о том, что в любой ситуации можно и нужно полагаться на помощь Бога и что необходимо стремиться развиваться не только физически, но и духовно. Священник дал школьникам рекомендации, как избегать уныния, чувства одиночества, вражды, гонения, непонимания в школе и дома.

Аналогичные встречи прошли в Торжке для учеников 7-х классов школы № 5 и в Калязине, где благочинный Калязинского церковного округа священник Георгий Иванов провёл встречу с учащимися 8 и 9 классов Зареченской средней школы.

Священнослужители отмечают, что тема находит отклик у учеников, ребята внимательно слушают, дискутируют и по итогам самостоятельно делают выводы.

Так, в Калязине был сделан вывод о том, что смысл жизни состоит не в достижении каких-то сиюминутных успехов в работе или карьере, а в том, чтобы обрести Бога и раскрыть в себе его образ.