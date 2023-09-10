Спасатели в Твери достали застрявшего в камышах реки Лазурь мужчину

Пострадавшего передали врачам скорой медицинской помощи Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

10 сентября в объединенную диспетчерскую службу Твери поступил сигнал, что требуется помощь мужчине.

Как выяснилось позже, он застрял в камышах береговой линии в Твери на набережной реки Лазурь и самостоятельно выбраться не может.

С помощью спасателей и сотрудников отделения аварийно-спасательной службы пострадавшего удалось освободить. После чего его передали врачам скорой медицинской помощи. Сообщается, что угрозы его жизни нет.