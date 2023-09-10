Четерых человек, из которых двое детей, спасли на пожаре в Твери

Огонь повредил кровлю и отделку по всей площади дома. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

10 сентября ночью загорелся жилой дом на улице Спартака в Твери. Задымление перешло в серьезный пожар. Огонь повредил кровлю и отделку по всей площади дома.

Благодаря оперативной работе пожарных и с помощью трехколенной лестницы удалось спасти четырёх человек, в том числе двоих детей, мальчика 10 лет и девочку 13 лет.

На месте работали отделения пожарно-спасательных частей № 2, №4, СПСЧ города Твери, аварийно-спасательная служба Тверской области и служба пожаротушения.

Локализовать пожар удалось в 4:16, полную ликвидацию объявили в 7:35, - уточняют в пресс-службе МЧС России по Тверской области.