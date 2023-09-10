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НовостиДом. Семья10 сентября 2023 6:42

Медвежата в Тверской области, готовясь к зиме, съели восемь тонн яблок

О своих подопечных рассказывают в Центре спасения медвежат-сирот
Арина ВАСИНА
Медвежата готовятся в зиме. Фото: https://vk.com/obrcrussia

Медвежата готовятся в зиме. Фото: https://vk.com/obrcrussia

Центр спасения медвежат-сирот, расположенный в Торопецком районе Тверской области, продолжает радовать добрыми новостями о том, как подрастают их подопечные.

Сейчас у малышей, Ермака, Тайги и Лаймы, впрочем, как и у всех медведей, очень важный жизненный период – нажировочный, от которого зависит их благополучная зимовка.

Чтобы помочь подопечным нарастить бочка, в Центре продолжают их интенсивно подкармливать естественными для бурого медведя кормами. «Так, например, на данный момент медвежата «поглотили» уже более восьми тонн яблок!» - удивляют в Центре спасения медвежат-сирот.

Помимо яблок медвежата обожают рябину, что и вошло в красивый видеоролик, которым Центр делится со своими подписчиками в группе.