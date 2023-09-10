Два дня поисков:волонтеры «Совы» нашли в лесу Тверской области пропавшую девушку

Поиски начались 7 сентября, а завершились лишь 8 сентября глубокой ночью. Фото: ВПСО "Сова"

Поискам в Конаковском районе Тверской области 30-летней Мухайё или Маши, как ее называют родные, волонтеры ВПСО «Сова» посвятили целый отчет, отметив, что это делается в особых случаях. Этот один из них.

6 сентября в 18.00 девушка вышла из дома выносить мусор и пропала. Из сложностей, на улице похолодало, а она была одета в лёгкое платье, штаны и галоши. Второй момент, Маша - девушка с особенностями развития. Не разговаривает.

Поиски начались 7 сентября в 15.00, а завершились лишь 8 сентября глубокой ночью. За два дня ее искал 91 волонтер ВПСО «Сова».

На момент нахождения силы девушку уже покинули, ходить она уже не могла и поисковики услышали Машу, буквально проходя в 10 метрах от неё.

Пострадавшая с переохлаждением была доставлена в больницу. По последним данным с ней все хорошо, ее выписали домой.

«Чудеса случаются, да, но их создают люди. Простые обычные люди, которые объединены общей целью - спасти человека. Хочу сказать огромное спасибо всем ребятам, это наша общая победа», - обратился ко всем причастным к поисках Маши координатор ВПСО «Сова» Дмитрий Дип.