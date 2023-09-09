В работе на выборах присоединятся волонтеры проекта «Выборы доступны всем!». Фото:https://t.me/izbirkom69

В Тверской области завершился первый день двухдневного голосования на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Бежецкого, Калязинского, Нелидовского, Торопецкого, Фировского и Кувшиновского округов.

Голосование на этих территориях проводится в течение 9 и 10 сентября.

10 сентября, проголосовать на выборах в своих муниципалитетах смогут также избиратели, зарегистрированные на территории одномандатного избирательного округа №17 Пролетарского района города Твери (доп. выборы депутата Тверской городской Думы), избиратели Кашинского и Конаковского округов на выборах депутатов Дум, и избиратели Торжокского района (выборы депутатов Советов депутатов восьми сельских территорий).

Избирательная комиссия Тверской области сообщает, что в Единый день голосования при поддержке Министерства молодежной политики региона к работе присоединятся волонтеры проекта «Выборы доступны всем!»

Цель проекта - оказание помощи избирателям с ограниченными возможностями здоровья, маломобильным, пожилым людям, а также поощрение нашей молодежи, участвующей в волонтерском движении.

Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.