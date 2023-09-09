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НовостиПроисшествия9 сентября 2023 15:11

Трое детей пострадали при перестроении автомобиля в Тверской области

Все они доставлены в детскую областную больницу
Арина ВАСИНА
В тройном ДТП пострадали дети. Фото: УГИБДД по Тверской области

В тройном ДТП пострадали дети. Фото: УГИБДД по Тверской области

9 сентября в Твери в массовом ДТП пострадали дети трёх, шести и восьми лет.

По информации УГИБДД по Тверской области авария произошла на Волоколамском проспекте у дома №8.

Легковой автомобиль Dodge при перестроении в крайний правый ряд совершил наезд на стоящий Kia. А тот в свою очередь ударил третий автомобиль Skoda.

В результате ДТП пострадали пассажиры Kia – трое несовершеннолетних детей, которые сидели в салоне без детских кресел. С предварительными диагнозами «закрытые черепно-мозговые травмы» они были доставлены в детскую областную клиническую больницу.

Признаков алкогольного опьянения ни у кого из водителей не выявлено.