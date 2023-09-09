В Тверской области стартовала поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт»

В настоящий момент обнаружено и поднято более 3 000 останков советских воинов Фото: Степан КАМЕНЕВ

9 сентября в Тверской области начала свою работу ежегодная международная военно-историческая поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». Продлится она до 22 сентября и соберет более 450 поисковиков из России и ближнего зарубежья.

Одними из участников экспедиции в этом сезоне стал пензенский сводный поисковый отряд. Пензу представят участники поисковых отрядов и кадеты Губернаторского казачьего кадетского корпуса.

Участникам предстоят поисковые работы в селе Знаменском - в годы Великой Отечественной войны здесь проходили ожесточенные бои. Кроме того, для собравшихся будут организованы круглые столы по обмену опытом.

Мероприятие с 2016 года проводится ежегодно по поручению президента России Владимира Путина. Экспедиция стала одной из самых крупных и успешных в стране. В настоящий момент обнаружено и поднято более 3 000 останков советских воинов, павших в годы войны.