Криминалист, милиционер и зеваки требуются для съемок фильма в Твери

Требуются актеры массовых сцен Фото: Олег ЗОЛОТО

В Твери на 10 сентября требуются актеры массовых сцен для съемок в проекте «Где наши деньги».

В группе "Тверь. Киносъемки" сообщается, что нужны мужчины и женщины всех возрастов на роль зевак. Также необходимы мужчины 35-60 лет на роль криминалиста и милиционера.

Если кто-то мечтается сняться в кино, и уверен, что с ролью зеваки он справится наверняка, то необходимо заполнить заявку, где указать свое ФИО, рост, размер одежды и приложить 2-3 фото (портретное и в полный рост).

Заявку следует отправить в личное сообщение (WhatsApp) координатору Елене.