В Твери презентуют первую в России художественную книгу о ходе проведения СВО

В ноябре 2022 года книга была представлена в Донецке и вручена раненым бойцам в госпиталях. Фото: скрин с видео, https://vk.com/tverlib

12 сентября в Славянском зале Тверской областной библиотеки имени Горького состоится презентация военно-приключенческой повести Ивана Соловьёва «Красные линии».

Это первое в России художественное произведение, в котором рассказывается о мужестве и героизме российских воинов в ходе проведения специальной военной операции по освобождению Донбасса. Отдельным сюжетом проходит линия противостояния российских и украинских разведывательных служб.

В ноябре 2022 года книга была представлена в Донецке и вручена раненым бойцам в госпиталях. Также презентации книги с успехом проходят во многих регионах России.

Иван Николаевич Соловьев - российский общественный и государственный деятель, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, советник Председателя правления Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России.