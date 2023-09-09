Выборы в Тверской области проходят штатно и в соответствии с нормами

Избирательные участки работают, как часы. Настроение у всех хорошее. Фото: https://t.me/izbirkom69

В Тверской области продолжаются выборы депутатов органов местного самоуправления. Голосование в ряде муниципалитетов будет проходить 9 и 10 сентября. В организации и проведении муниципальных выборов задействованы 11 территориальных и 251 участковая избирательная комиссия.

В целом, выборы проходят штатно и в соответствии с нормами.

Так, в Бежецком муниципальном округе в период выборов работают 33 участковые избирательные комиссии. Всего избирателей - чуть более 25 тысяч.

«С раннего утра 9 сентября бежечане активно включились в выборный процесс. Люди идут. Граждане сознательно относятся к выполнению своего гражданского долга, понимают, что от их голоса и участия в выборах зависит будущее нашего города», - отмечает Наталья Кислова, председатель участковой избирательной комиссии №23.

В тверском избиркоме напоминают, что при наличии уважительных причин (например, по состоянию здоровья) проголосовать можно и вне помещения избирательного участка.

«Для этого достаточно передать соответствующее заявление в участковую избирательную комиссию».