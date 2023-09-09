Волонтеры разыскивают мужчину, который пропал в Тверской области 13 лет назад

С 7 августа 2010 года мужчина перестал выходить на связь. Фото: ВПСО "Сова"

В Тверской области разыскивают Александра Николаевича Тищенко 1962 года рождения. Мужчина по информации волонтеров пропал 13 лет назад. Поиск по просьбе родственников объявил поисково-спасательный отряд «Сова».

Об Александре Тищенко известно, что он находился в Ржеве, куда приехал из города Шостка в Сумской области. Однако с 7 августа 2010 года мужчина перестал выходить на связь.

Приметы: рост 172 см, среднего телосложения, волосы седые короткие, глаза зеленые. Особые приметы: шрам на левой щеке, татуировка на пальце левой руки, татуировка на колене.

В ВПСО «Сова» просят всех, кто обладает информацией о пропавшем, связаться с ними по телефонам или позвонить напрямую координатору поиска Нине 8(904)3532421.