Лекция-пасьянс, посвященная 225-летию А.С.Пушкина, прошла в Торжке

Проект ВИЭМ в Торжке стал частью празднования предстоящего юбилея. Фото: https://vk.com/viemusei

8 сентября в гостинце Пожарских в Торжке состоялось мероприятие, посвященное 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина, которое будет масштабно отмечаться в 2024 году. Событие прошло в необычном формате лекции-пасьянса. Организаторами выступили Всероссийский историко-этнографический музей (ВИЭМ) и Министерство культуры Российской Федерации.

Проект ВИЭМ в Торжке стал частью празднования предстоящего юбилея. В рамках мероприятия лекции о Пушкине читали директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля Дмитрий Бак; директор музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич; хранитель фонда Анимации Государственного центрального музея кино Ольга Шин; российский писатель, журналист и историк Александр Васькин и другие эксперты.

Сюрпризом для всех присутствующих стало прочтение отрывка из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» в исполнении Министра культуры Тверской области Ксении Глинки, а также российского актера театра и кино Дмитрия Готсдинера. Отрывок из повести А. С. Пушкина «Метель» исполнил заслуженный артист Российской Федерации Андрей Иванов.