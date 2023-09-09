В Тверской области сотрудница магазина нашла потерянную карту и обналичила её

Полицейским удалось узнать место списания денег, а затем по камерам установить подозреваемого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Ржева обратился в полицию с заявлением, что на его мобильный телефон пришло сообщение о списании 115 тысяч рублей с его банковской карты, хотя никаких покупок и переводов он не совершал.

После опроса сотрудниками полиции потерпевшего выяснилось, что мужчина записал на карте ПИН-код, а затем потерял ее. Этим и воспользовался злоумышленник.

Во взаимодействии с банковскими организациями полицейским удалось узнать место списания денежных средств, а затем по камерам установить подозреваемого в краже денег.

Ей оказалась 21-летняя сотрудница магазина. В содеянном она созналась. Выяснилось, что девушка нашла в торговом зале потерянную банковскую карту и, воспользовавшись ПИН-кодом, обналичила сумму. Все деньги она потратила на погашение своего кредита, а карту выбросила, - уточняют детали в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». По ней злоумышленнице может грозить до 6 лет лишения свободы. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.