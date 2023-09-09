В Конаково во время досмотра машины в багажнике были обнаружены туши лосей

Во время осмотра в багажнике машины были обнаружили туши двух лосей. Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области

В городе Конаково Тверской области сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России «Конаковский» совместно с инспекторами дорожно-патрульной службы ночью был остановлен автомобиль Тойота, в салоне которого находились два жителя города, 54-летний водитель и 56-летний пассажир.

Во время осмотра в багажнике машины были обнаружили туши двух лосей.

Было установлено, что мужчины в районе деревни Чурсово, совершили незаконный отстрел лосей, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов. По предварительной оценке, ущерб составил 640 тысяч рублей.

У злоумышленников были изъяты автомобиль, 2 ножа, топор, карабин, реактивный дульный тормоз, оптический прицел, магазин, четыре патрона, тепловизор, навигатор и туши убитых животных. Назначены экспертизы.

В ходе обыска по месту жительства злоумышленников также были изъяты два охотничьих ружья ИЖ-58 и пистолет ПБ-4-2, две упаковки с 19 патронами, 3 магазина с патронами, патроны россыпью, прицел, коллиматор, радиостанция.

«Фигуранты задержаны. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», - отмечают в пресс-службе УМВД России по Тверской области.