В Твери приглашают на премьерный спектакль по стихам Ольги Берггольц

25 стихотворений Ольги Берггольц прозвучат в исполнении чтеца Лёши Зинатулина. Фото: https://vk.com/tverlib

10 сентября в Славянском зале библиотеки имени Горького Твери состоится премьера поэтического моноспектакля Леши Зинатулина «От сердца к сердцу».

Спектакль, выстроенный на стихах Ольги Берггольц, приурочен к трагической дате начала блокады Ленинграда, которую отмечают 8 сентября 1941 года.

Для зрителей 25 стихотворений Ольги Берггольц прозвучат в исполнении чтеца Лёши Зинатулина.

«Поэзия Ольги Фёдоровны Берггольц (1910–1975) стоит в том ряду великой русской литературы, которая с наибольшим правом может называться совестью народа. Сам спектакль - о преодолении страданий, о неистребимой любви к жизни, о великом мужестве и стойкости ленинградцев, о негаснущей вере, что правда и справедливость на земле всегда торжествуют», - делится Леша Зинатулин.

Начало в 16.00.

Вход свободный, 12+