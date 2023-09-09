Жителей Тверской области призывают сообщать о нетрезвых водителях

Ловить нетрезвых водителей будут все выходные. Фото: https://vk.com/gibdd69

9 и 10 сентября на территории Тверской области продолжается профилактическое мероприятие по проверке водителей на предмет выявления признаков состояния алкогольного и иного опьянения «Контроль трезвости». Стартовало оно днем ранее, 8 сентября.

«Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, является одним из видов правонарушений, представляющих угрозу для безопасности дорожного движения», - уточняют в Госавтоинспекции Тверской области.

Жителей региона призывают быть бдительными и сообщать о нетрезвых водителях по телефону 02 или 102.