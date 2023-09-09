В Твери приглашают на кинолекторий по фильму 1944 года о Зое Космодемьянской

Показ и обсуждение пройдут в библиотеке имени Герцена. Фото: https://vk.com/gercenka

13 сентября Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена Твери приглашает на кинолекторий по художественному фильму «Зоя» режиссёра Лео Арнштама. Картина была снята в 1944 году на киностудии «Союздетфильм», а восстановлена в 1967 году на киностудии им. Горького.

Фильм рассказывает о короткой жизни московской школьницы Зои Космодемьянской, которая в начале Великой Отечественной войны стала партизанкой-диверсанткой и была казнена немцами в подмосковной деревне Петрищево 29 ноября 1941 года. За подвиг была удостоена звания Героя Советского Союза (посмертно).

Начало в 15:00. Тел.: 34-82-14. Вход свободный. [12+]