Избирательные участки в Тверской области открылись под звуки гимна России

Открытие началось под звуки гимна Российской Федерации. Фото: скрин с видео, https://t.me/izbirkom69

9 и 10 сентября в ряде муниципалитетов Тверской области проходят выборы депутатов органов местного самоуправления.

Двери избирательных участков традиционно распахнулись в 8.00. Открытие началось под звуки гимна Российской Федерации.

В Тверской области в организации и проведении муниципальных выборов в эти выходные задействованы 11 территориальных и 251 участковая избирательная комиссия.

9 сентября в Тверской области приступили к работе 151 участковая избирательная комиссия: в Бежецком, Калязинском, Нелидовском, Торопецком, Фировском и Кувшиновском округах началось двухдневное голосование.

Еще 100 избирательных участков откроются завтра - 10 сентября - для избирателей города Твери, Кашинского и Конаковского округов, Торжокского района.

Принять участие в голосовании на территории муниципалитетов региона в течение двух дней могут более 200 тысяч избирателей, - сообщают в Избирательной комиссии Тверской области.