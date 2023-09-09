В Тверской области стартовали выборы депутатов органов местного самоуправления

Время работы избирательных участков традиционно с 8:00 до 20:00 Фото: ПТО

9 и 10 сентября в ряде муниципалитетов Тверской области выбирают депутатов органов местного самоуправления.

В субботу и воскресенье (9 и 10 сентября) голосуют избиратели Бежецкого, Калязинского, Нелидовского, Торопецкого, Фировского и Кувшиновского округов.

10 сентября, выборы пройдут в Твери, Кашинском и Конаковском округах, а также на территории Торжокского района.

В общей сложности предстоит заместить 212 депутатских мандатов, из них 104 – в Думах муниципальных округов, 37 – в городских Думах, 71– в Советах депутатов сельских поселений, - отмечают в пресс-службе правительства Тверской области.

Время работы избирательных участков традиционно с 8:00 до 20:00. При наличии уважительной причины избиратель может проголосовать на дому, обратившись с заявлением в свою участковую избирательную комиссию.

Актуальные вопросы по выборам можно задать 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 по телефону Горячей линии избирательной комиссии Тверской области 8 (4822) 34-81-31.