Торжества в честь 400-летия Успенской церкви проходят в Тверской области

Храмовый ансамбль Успения Пресвятой Богородицы расположен в центре Завидово. Фото: ПТО

9 сентября в Тверской области проходят торжества в честь 400-летия Успенской церкви и 20-летия возрождения Храмового ансамбля в селе Завидово. В приветственном слове губернатор Игорь Руденя отметил о значимости храмового комплекса, который является не просто исторической и архитектурной жемчужиной конаковской земли, но и значимым духовным, музейным и просветительским центром.

«Особые слова признательности тем, кто сегодня продолжает их дело, бережет вековые духовные и культурные традиции, помогает воспитывать у молодого поколения чувство уважения к ценностям нашего народа и истории России».

Торжества в честь знаменательных событий начались с праздничного богослужения в Успенском храме. Сегодня в комплексе организована школьная конференция «400 лет Храма», экскурсии в музее, посвященном истории Храмового ансамбля и музее «Государева дорога». Подготовлена концертная программа: выступление Хора мальчиков и юношей, Хора девочек «Глория» и Хора кадетского казачьего клуба из Конаково.

Также участники торжеств могут ознакомиться с выставкой, посвященной Храмовому комплексу, поучаствовать в мастер-классах, посетить торговые ряды.