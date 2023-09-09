На фестивале «Восточная осень» в Твери научат чайной церемонии

Организаторы гарантируют полное погружение в культуру Азии. Фото: https://vk.com/hortus/_sensemilia

9 сентября в 12.00 в Ботаническом саду Твери пройдет фестиваль «Восточная осень».

Организаторы гарантируют полное погружение в культуру Азии – Вьетнама, Китая и Кореи.

В этот день гостей сада ждут: дефиле вьетнамского национального костюма, создание вьетнамской архитектурной формы Хон Нон Бо в реальном времени вместе с членами вьетнамской общины города Твери, мастер-классы по корейскому языку и оригами. А также - игра в китайские шашки, тематическая выставка книг и ярмарка азиатских товаров.

Желающие смогут освоить ряд упражнений оздоровительной практики Цигун и поупражняться в китайской живописи. А для души – принять участие в чайной церемонии или выпить фирменного ботанического сада.

Дети до 6 лет бесплатно.

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