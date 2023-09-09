В Твери пройдет велопробег, посвященный Всероссийскому дню трезвости

Присоединиться к велопробегу можно в любой точке. Фото: группа Вконтакте "Храм Неупиваемая Чаша Тверь"

10 сентября Община трезвения «СПАС» Твери приглашает всех желающих принять участие в велопробеге, посвященном Всероссийскому Дню трезвости и приуроченном к празднику усекновения главы Иоанна Предтечи. Велопробег возглавит председатель Отдела социального служения, духовник общины трезвения «СПАС» иерей Александр Горячев.

Сбор участников состоится в 11:45 у храма в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» по адресу: г. Тверь, ул. Королева, д. 5, корп.1. Старт запланирован на 12.00.

Маршрут следования: храм Неупиваемая Чаша - храм Арсения Тверского - храм Белая Троица - храм Иоанна Предтечи - храм Бориса и Глеба - храм Михаила Тверского. Примерное время проката от одного пункта к другому - 20 минут. Уточняется, что присоединиться к велопробегу можно в любой точке.

По пути следования в посещаемых храмах участники будут петь тропари святых храма. На конечном пункте у храма Михаила Тверского на Острове Памяти (примерно в 14:00) всех ждет праздничный концерт, чай с угощениями и веселая эстафета под девизом «Мама, папа, я - трезвая семья», в которой могут принять участие все желающие. По окончанию мероприятия все смогут получить консультацию у квалифицированных специалистов по вопросу химических зависимостей. По вопросам участия в велопробеге можно обратиться по телефону +7-963-219-80-30 (Вячеслав Никитин)