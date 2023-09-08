В Тверской области в месяц производится по 2 кг колбасы на каждого жителя

Колбасы хватит на каждого. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Тверской области выросло производство мяса и мясной продукции. Статистику успехов мясной промышленности огласил Тверьстат.

За семь месяцев 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022-го на предприятиях пищевой промышленности региона было произведено:

- на 48% больше мясных полуфабрикатов,

- на 42% больше говядины и телятины,

- на 35% больше свинины,

- на 17% больше колбасных изделий.

Общий объем производства мяса и мясопродуктов составил более 131 тыс. тонн. Колбасных изделий за указанный период было произведено почти 16 тыс. тонн - это примерно по 2 килограмма колбасы на каждого жителя региона в месяц.