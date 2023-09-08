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НовостиПолитика8 сентября 2023 15:31

Танкисты тверского батальона «Волга» в зоне СВО получили гуманитарный груз

Бойцам тверского танкового батальона передали необходимую технику и письма с поздравлениями в честь Дня танкиста
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Бойцам передали необходимую технику, поздравления и портреты.

Бойцам передали необходимую технику, поздравления и портреты.

Фото: ПТО

В преддверии Дня танкиста (он будет отмечаться 10 сентября), по поручению губернатора Игоря Рудени бойцам тверского танкового батальона «Волга», находящимся в зоне СВО, был передан гуманитарный груз.

Его помогли собрать неравнодушные жители Тверской области. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, танкистам передана необходимая техника: ноутбуки, коммутаторы, системы сброса груза, противодронные ружья, радиостанции, аккумуляторные батареи, шлемофоны, маскировочные сети, камеры видеонаблюдения, тепловизоры, радиостанции и многое другое.

Бойцам также передали поздравления в Днём танкиста и их портреты, нарисованные Майей Седовой – вдовой кавалера Ордена Мужества Олега Седова, погибшего в ходе специальной военной операции.