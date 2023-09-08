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НовостиОбщество8 сентября 2023 14:50

Жители Тверской области могут принять участие в онлайн-викторине ко Дню танкиста

Музей Победы приглашает жителей Тверской области поучаствовать в виртуальной исторической викторине в честь Дня танкиста
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
День танкиста отмечают во второе воскресенье сентября.

День танкиста отмечают во второе воскресенье сентября.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Музей Победы организует виртуальную историческую викторину, посвящённую Дню танкиста, и приглашает жителей Тверской области принять в ней участие.

В викторине онлайн-тренажёра «Колесо истории» 25 заданий, которые включают вопросы об истории создания советских танков, их технических характеристиках, а также об участии бронемашин в сражениях Великой Отечественной войны.

Проверить свои знания могут все желающие на сайте Музея Победы. Отвечать на вопросы онлайн-тренажёра можно без ограничений по времени, пока весь материал не будет освоен на 100%, сообщают организаторы. 12+