Жительницу Твери мошенник обманул на 1,7 миллиона рублей

Мошенники обманули женщину на 1,7 млн рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию обратилась 65-летняя жительница Твери и рассказала, что ей позвонил неизвестный под видом сотрудника Центробанка и убедил женщину в необходимости оформления карты интернет-магазина.

Женщина сделала все по инструкции и зачислила все свои сбережения на новую виртуальную карту, затем совершила с неё несколько переводов на неизвестные счета, оплатила покупки в интернет-магазине на 900 тысяч рублей и провела несколько переводов через банкомат.

Общий ущерб заявительницы составил 1 млн 730 тыс рублей.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.