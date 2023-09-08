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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 14:40

Жительницу Твери мошенник обманул на 1,7 миллиона рублей

Женщина в Твери оплатила покупки в интернет-магазине и перевела деньги злоумышленникам
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мошенники обманули женщину на 1,7 млн рублей

Мошенники обманули женщину на 1,7 млн рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию обратилась 65-летняя жительница Твери и рассказала, что ей позвонил неизвестный под видом сотрудника Центробанка и убедил женщину в необходимости оформления карты интернет-магазина.

Женщина сделала все по инструкции и зачислила все свои сбережения на новую виртуальную карту, затем совершила с неё несколько переводов на неизвестные счета, оплатила покупки в интернет-магазине на 900 тысяч рублей и провела несколько переводов через банкомат.

Общий ущерб заявительницы составил 1 млн 730 тыс рублей.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.