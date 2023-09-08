Семья Поспеловых из Тверской области победила в номинации конкурса "Семья года"

Многодетная семья Поспеловых из Калининского округа вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года» Фото: ПТО

Многодетная семья Поспеловых из Калининского округа Тверской области вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Сельская семья». С победой Дениса и Ингу Поспеловых поздравил губернатор Игорь Руденя.

«Настоящая любящая пара, вы все делаете вместе: воспитываете детей, трудитесь, растите сад, создаете и храните традиции своего дома. Победа в конкурсе также стала вашей общей заслугой. Благодаря вам и таким семьям как ваша, в Тверской области сохраняются и преумножаются традиционные духовные и нравственные ценности нашего народа», - говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Инга и Денис Поспеловы, выпускники Тверского государственного университета, женаты с 2009 года. Живут в деревне Старково, воспитывают троих дочерей. Супруги занимаются садоводством, пчеловодством.

В 2016 году Инга и Денис основали «Мастерскую Поспеловых». Денис занимается столярным делом вместе с дочками, а также проводит мастер-классы для детей школьного и дошкольного возраста.

Конкурс «Семья года» уже восьмой раз проводят Фонд поддержки детей и Минтруд России в партнерстве с регионами страны. В этом году на участие было подано 384 заявки. 85 семей признаны победителями в различных номинациях: «Многодетная семья», «Семья - хранитель традиций», «Сельская семья», «Молодая семья», «Золотая семья».