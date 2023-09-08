Во дворе школы №36 в Твери открыли мини-футбольное поле

Новое мини-футбольное поле открыли во дворе школы №36 Фото: администрация Твери

8 сентября во дворе школы №36 в Твери состоялось торжественное открытие мини-футбольного поля с искусственным покрытием. Площадку оборудовали в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни».

В церемонии открытия футбольного поля приняли участие руководитель Комитета по физической культуре и спорту Тверской области Александр Демин и заместитель главы администрации города Людмила Хоменко.

В день открытия на новом поле игроки школьной команды «Вымпел» провели товарищеский матч.