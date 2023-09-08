Игорь Руденя поздравил с праздником финансистов Тверской области Фото: ПТО

8 сентября отмечается день финансиста. С профессиональным праздником ветеранов и работников финансовой системы поздравил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

"Эффективная работа финансовой системы служит залогом стабильного социально-экономического развития Верхневолжья и всей России, является основой обеспечения суверенитета нашей страны. Важно, что вы достойно продолжаете сильные ведомственные традиции: проявляете в своей ежедневной деятельности компетентность, ответственность, способность работать на перспективу, а главное - умение видеть за сухими цифрами стратегическое развитие региона, потребности наших жителей. Благодарю вас за профессионализм, самоотдачу и добросовестный труд!", - сказал глава региона и пожелал работникам сферы здоровья, благополучия и новых достижений на благо Тверской области и всей России.