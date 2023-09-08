100 лет исполнилось жительнице Твери Антонине Ляшенко

Исполнилось 100 лет участнице Великой Отечественной войны Антонине Степановне Ляшенко Фото: Ольга ТРОФИМОВА

8 сентября исполнилось 100 лет участнице Великой Отечественной войны Антонине Степановне Ляшенко. С юбилеем жительницу Твери поздравил губернатор Игорь Руденя.

«Благодарю Вас за личный вклад в героическое наследие нашего Отечества. Современные военные медики берут с Вас пример, демонстрируя профессионализм и мужество, спасая жизни бойцов на рубежах специальной военной операции», - отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Антонина Степановна родилась в Сталинградской области. После окончания школы поступила в Сталинградский медицинский институт, была комсоргом курса.

В сентябре 1941 года в возрасте 18 лет добровольно записалась в ряды Красной армии. Была назначена старшим фельдшером полковой санчасти, спасала жизни бойцам, оказывала пострадавшим медицинскую помощь.

На войне Антонина Степановна встретила будущего мужа, старшего лейтенанта Ивана Ляшенко. Победу они встретили в Вене. Затем части Красной армии были направлены на Дальний Восток.

У Антонины Степановны - две дочери, три внука, пять правнуков. Она награждена медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», орденом Отечественной войны.