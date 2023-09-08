Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 сентября 2023 12:12

100 лет исполнилось жительнице Твери Антонине Ляшенко

Игорь Руденя поздравил с вековым юбилеем участницу Великой Отечественной войны Антонину Ляшенко
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Исполнилось 100 лет участнице Великой Отечественной войны Антонине Степановне Ляшенко

Исполнилось 100 лет участнице Великой Отечественной войны Антонине Степановне Ляшенко

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

8 сентября исполнилось 100 лет участнице Великой Отечественной войны Антонине Степановне Ляшенко. С юбилеем жительницу Твери поздравил губернатор Игорь Руденя.

«Благодарю Вас за личный вклад в героическое наследие нашего Отечества. Современные военные медики берут с Вас пример, демонстрируя профессионализм и мужество, спасая жизни бойцов на рубежах специальной военной операции», - отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Антонина Степановна родилась в Сталинградской области. После окончания школы поступила в Сталинградский медицинский институт, была комсоргом курса.

В сентябре 1941 года в возрасте 18 лет добровольно записалась в ряды Красной армии. Была назначена старшим фельдшером полковой санчасти, спасала жизни бойцам, оказывала пострадавшим медицинскую помощь.

На войне Антонина Степановна встретила будущего мужа, старшего лейтенанта Ивана Ляшенко. Победу они встретили в Вене. Затем части Красной армии были направлены на Дальний Восток.

У Антонины Степановны - две дочери, три внука, пять правнуков. Она награждена медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», орденом Отечественной войны.