В Тверской области с начала пожароопасного сезона произошло 14 лесных пожаров

В Тверской области за сезон произошло 14 лесных пожаров Фото: Алексей КОСЕНЧУК

С начала пожароопасного сезона в Тверской области ликвидировано 14 лесных пожаров. Возгорания произошли в Андреапольском, Бельском, Бологовском, Весьегонском, Западнодвинском, Жарковском, Калининском, Кувшиновском, Нелидовском и Торопецком муниципальных образованиях. Общая площадь возгорания составила 27,6 га.

Как сообщает министерство лесного комплекса Тверской области пожары ликвидированы в день обнаружения.

По сравнению с 2022 годом количество лесных пожаров уменьшилось более чем в три раза, в полтора раза сократилась площадь поврежденных территорий.

Ограничений на посещение лесов гражданами и не установлено.