Под Тверью построят предприятие по производству подшипников

На заседании комиссии в правительстве Тверской области. Фото: ПТО

8 сентября в правительстве Тверской области прошло заседание Межведомственной комиссии по земельным отношениям. В повестку вошел вопрос об обеспечении реализации инвестиционного проекта компании «ТЕК-КОМ» по производству конических и шариковых подшипников на территории промзоны «Боровлево-2» в Калининском округе, сообщает пресс-служба областного правительства.

Начало строительства производственной площадки запланировано в марте 2024 года. Стройку планируют завершить к 2027 году.

В настоящее время «ТЕК-КОМ» реализует несколько инвестиционных проектов, два из которых – в активной стадии. Внедряется технология производства подшипников с телами качения повышенного ресурса. Ведется строительство нового производственного цеха – этот проект осуществляется в рамках подписанного с Правительством РФ и Правительством Тверской области контракта СПИК 2.0 по 100% локализации компонентов для буксовых железнодорожных подшипников.